Шестеро раненых в пожаре на горнолыжном курорте Турции остаются в больницах

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Шестеро человек, которые пострадали при пожаре на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, все еще остаются в больницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

При этом из медучреждений уже выписали 44 человека, поступивших в больницы с травмами после пожара.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

В рамках расследования также были задержаны владелец и директор отеля, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.