Минюст Турции уточнил число жертв пожара на горнолыжном курорте

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Минюст Турции уточнил число погибших в результате пожара, который произошел в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте "Карталкая". Жертвами возгорания стали 78 человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

К настоящему моменту специалистам удалось установить личности всех погибших, уточнили в министерстве.

При этом ранее прокуратура провинции Болу, где находится загоревшийся отель, сообщала о 79 погибших.

Пожар на крыше гостиницы в Турции произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. На фоне произошедшего 22 января было объявлено в Турции днем траура.

В рамках расследования задержаны 11 человек. В их числе – владелец отеля, генеральный директор компании, директор отеля, заместитель мэра провинции Болу и вице-глава пожарной службы.

Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

