22 января, 19:16Происшествия
Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 79
Фото: ТАСС/ЕРА/STR
Число жертв пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу в Турции выросло до 79, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.
Уточняется, что новые погибшие были обнаружены в результате проведения ДНК-тестов.
Пожар на крыше гостиницы в Турции произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. На фоне произошедшего 22 января было объявлено в Турции днем траура.
В рамках расследования задержаны 11 человек. В их числе владелец отеля, генеральный директор компании, директор отеля, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.
Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.