Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 79

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Число жертв пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу в Турции выросло до 79, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

Уточняется, что новые погибшие были обнаружены в результате проведения ДНК-тестов.

Пожар на крыше гостиницы в Турции произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. На фоне произошедшего 22 января было объявлено в Турции днем траура.

В рамках расследования задержаны 11 человек. В их числе владелец отеля, генеральный директор компании, директор отеля, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.