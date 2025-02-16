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16 февраля, 13:36

Происшествия

ДТП с участием 14 машин произошло в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкоторстан"

В Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 14 машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В результате случившегося пострадали три человека, среди которых оказался 8-летний ребенок. Однако никто из участников ДТП не погиб.

К настоящему моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Подробности случившегося уточняются.

Ранее авария произошла на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского в Дагестане. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате произошедшего погибли 4 человека.

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