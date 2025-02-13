Три человека погибли в результате ДТП с маршруткой в Дагестане

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Три человека погибли в результате аварии с участием маршрутки в Дагестане. Еще восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ДТП произошло на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Между тем маршрутка врезалась в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. Два человека получили травмы, рассказали в экстренных службах. Пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу.

Еще одна авария с маршруткой произошла 18 января в Тульской области. При ДТП пострадали 10 человек, 6 из которых попали в больницу, а остальные 4 получили медпомощь на месте.

Также две машины столкнулись на 51-м километре трассы М-11 "Нева" на дороге в подмосковном Солнечногорске. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Skoda. В результате два водителя и пассажир второго авто скончались на месте.

