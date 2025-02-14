Количество погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до четырех

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Число жертв ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе Дагестана выросло до четырех человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.

Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар в агональном состоянии, с травмами, несовместимыми с жизнью. По данным Минздрава, в настоящий момент восемь раненых, один из которых в тяжелом состоянии, получают медпомощь в стационарах республики. Еще троих пострадавших с легкими травмами после оказания помощи отпустили под амбулаторное наблюдение домой.

Среди пострадавших – двое детей 2 и 4 лет, их госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Авария произошла 13 февраля на 413-м километре федеральной трассы Р-215 около села Львовского. Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о трех погибших.

Еще одно ДТП произошло до этого в Ленинградской области. При столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек, еще 15 пострадали.