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Новости

15 февраля, 13:30

Общество

Новости регионов: на Камчатке бушует мощный циклон с ураганным ветром

Новости регионов: на Камчатке бушует мощный циклон с ураганным ветром

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В России продолжаются природные аномалии. На Камчатке бушует мощный циклон – ураганный ветер достигает 50 метров в секунду, сносит конструкции и затрудняет движение транспорта. Непогода продлится до 18 февраля.

В Приморье зимняя рыбалка стала опасной – автомобиль рыбака провалился под лед на реке Майхэ. Однако потепление до 6 градусов не остановило любителей корюшки и наваги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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