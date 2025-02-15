Новости регионов: на Камчатке бушует мощный циклон с ураганным ветром

В России продолжаются природные аномалии. На Камчатке бушует мощный циклон – ураганный ветер достигает 50 метров в секунду, сносит конструкции и затрудняет движение транспорта. Непогода продлится до 18 февраля.

В Приморье зимняя рыбалка стала опасной – автомобиль рыбака провалился под лед на реке Майхэ. Однако потепление до 6 градусов не остановило любителей корюшки и наваги.

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