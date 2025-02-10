Отобравший у клиентки деньги за проезд таксист пойдет под суд

Таксист, который отобрал у клиентки деньги за проезд, пойдет под суд. Как рассказали в МВД, его обвиняют в самоуправстве. Водитель отвез на вокзал женщину, которая опаздывала на поезд. По ошибке он взял у пассажирки меньшую купюру и даже дал сдачу, а затем уехал.

По пути мужчина понял, что ошибся, вернулся на вокзал и сумел найти клиентку на платформе. Он отобрал у нее кошелек, взял деньги и толкнул женщину на землю. Свой рейс она пропустила. Мужчину оперативно нашли и задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.

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