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10 февраля, 18:30

Происшествия

Отобравший у клиентки деньги за проезд таксист пойдет под суд

Отобравший у клиентки деньги за проезд таксист пойдет под суд

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Таксист, который отобрал у клиентки деньги за проезд, пойдет под суд. Как рассказали в МВД, его обвиняют в самоуправстве. Водитель отвез на вокзал женщину, которая опаздывала на поезд. По ошибке он взял у пассажирки меньшую купюру и даже дал сдачу, а затем уехал.

По пути мужчина понял, что ошибся, вернулся на вокзал и сумел найти клиентку на платформе. Он отобрал у нее кошелек, взял деньги и толкнул женщину на землю. Свой рейс она пропустила. Мужчину оперативно нашли и задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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