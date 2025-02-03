Воспитатель детсада в Егорьевске пойдет под суд за побег ребенка

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В подмосковном Егорьевске состоится суд над воспитательницей детского сада, допустившей побег из учреждения ребенка, передает пресс-служба областного ГСУ СК России.

В ведомстве уточнили, что правоохранители полностью завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины. В основу обвинения легли собранные доказательства, которые с утвержденным прокурором заключением были переданы в суд.

Дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено еще в прошлом году. Сам инцидент произошел 27 ноября 2024-го. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя и без верхней одежды, сам вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые уведомили полицейских о случившемся.

