03 февраля, 12:20Происшествия
Воспитатель детсада в Егорьевске пойдет под суд за побег ребенка
В ведомстве уточнили, что правоохранители полностью завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины. В основу обвинения легли собранные доказательства, которые с утвержденным прокурором заключением были переданы в суд.
Дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено еще в прошлом году. Сам инцидент произошел 27 ноября 2024-го. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя и без верхней одежды, сам вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые уведомили полицейских о случившемся.
Новости регионов: трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Щелкове