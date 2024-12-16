Прокуратура начала проверку из-за ухода малолетнего из детсада в Красногорске

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Подмосковная прокуратура проводит проверку после ухода малолетнего ребенка из детского сада в Красногорске, пишет пресс-служба ведомства.

Об инциденте сотрудникам прокуратуры стало известно из СМИ. Уточнялось, что в октябре 2024 года 5-летний мальчик остался без присмотра и смог самостоятельно выйти из здания детсада, а затем самостоятельно добрался в магазин. Домой ребенка отвела продавец.

"Красногорская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни воспитанников, и по ее результатам примет исчерпывающие меры реагирования", – добавили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили дело после похожего случая в этом же регионе, но в другом городе – Егорьевске. Тогда, в конце ноября, мальчик остался без присмотра и сам ушел из детского сада. Ребенка без верхней одежды увидели прохожие и сообщили в полицию.

