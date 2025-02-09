На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве. Все произошло на дороге, прямо напротив ее жилого комплекса.

По словам спортсменки, перед ее автомобилем на пешеходном переходе встала машина такси и загородила проезд. За девушкой начала скапливаться пробка. Все стали сигналить, в том числе и Нугуманова. Пассажиру такси это очень не понравилось. Он вышел из машины и несколько раз ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля спортсменки. Нугуманова отправилась писать заявление в полицию.

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