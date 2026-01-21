Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 января, 16:57

Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Городенцева скончалась в возрасте 42 лет

Фото: legion-media.com/Gennady Usoev

Актриса Анастасия Городенцева скончалась на 43-м году жизни. Это случилось 13 июля прошлого года, сообщила ее коллега Мария Букнис в соцсети "ВКонтакте".

По словам артистки, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актрису похоронили на Хованском кладбище.

Городенцева родилась 14 июня 1983 года в Москве. Она окончила Театральное училище имени Михаила Щепкина и режиссерский факультет ВТУ имени Бориса Щукина.

С 2003 года артистка начала служить в Московском драматическом театре "Бенефис". Также она работала в Театре "АпАРТе" и выходила на сцену МХТ имени А. П. Чехова.

На экранах ее можно увидеть в таких сериалах, как "Люба, дети и завод...", "Врачебная тайна", "Дом малютки", "Смертельный номер", "Птичка в клетке", "Идеальное заблуждение" и других.

шоу-бизнес

