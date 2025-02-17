СК возбудил дело после того, как мальчик чуть не утонул в бассейне в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок чуть не утонул в одном из бассейнов, расположенном на Крупской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"Гагаринским межрайонным следственным отделом по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – уточняется в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников бассейна и очевидцев. Уточняется, что в СК поступила информация, что в момент происшествия занятие с ребенком уже было завершено.



О том, что семилетний мальчик чуть не утонул в столичном бассейне, стало известно 16 февраля. Сообщалось, что в момент инцидента тренер отвлекся на телефон. На видео, которое сняли камеры наблюдения, зафиксировано, как мальчик в конце тренировки начал снимать ласты, но оступился и упал в воду.

Его спас мужчина, который в это время плавал на соседней дорожке. Ребенку оказали первую помощь, а затем его передали врачам. По словам отца пострадавшего, скорую он вызвал сам.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала в беседе с ТАСС, что ребенок сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Жизни и здоровью ничего не угрожает. <...> Прокуратура ведет расследование", – уточнила омбудсмен.

Ранее в Нижегородской области 5-летний мальчик утонул в бассейне во время занятий по плаванию. В какой-то момент ребенок остался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Ему оказали первую помощь, но прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Правоохранители возбудили уголовное дело.

