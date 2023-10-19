Пятилетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Ребенок утонул в бассейне в Ленинском городском округе. Прокуратура по Подмосковью рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

Как отмечает надзорное ведомство, инцидент произошел 18 октября. Дети вместе с отцом пришли в фитнес-центр в поселке Совхоза имени Ленина.

"Девочка 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время, ушла под воду. Реанимационные действия врачей бригады скорой медицинской помощи не дали результата, ребенок скончался", – говорится в публикации.

Прокуратура намерена провести проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Специалисты оценят, соблюдались ли требования закона о несовершеннолетних, а также исполняли ли родители свои обязанности должным образом.

В свою очередь, Главное следственное управление СК РФ по области в своем телеграм-канале сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При этом, по версии следствия, отец сам снял с пятилетней девочки спасательный жилет, после чего ребенок утонул.

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели допрос свидетелей и забрали организационно-распорядительную документацию.

Ранее пятилетний мальчик утонул в бассейне в городе Кстове Нижегородской области. Все случилось во время занятий по плаванию, когда ребенок остался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Его достали, оказали первую помощь, но прибывшие сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить причину смерти ребенка.



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