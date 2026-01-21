Форма поиска по сайту

21 января, 16:40

Экология

Мосводосток проверил информацию о загрязнении реки у набережной Новикова-Прибоя

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

Акватория Москвы-реки вблизи набережной Новикова-Прибоя была обследована после информации о загрязнении. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП "Мосводосток".

"После поступления информации о сбросе загрязняющих веществ в акваторию Москвы-реки (Хорошевское спрямление) в районе набережной Новикова-Прибоя специалисты предприятия оперативно прибыли на место", – говорится в сообщении.

Уточняется, что неподалеку от берега работники зафиксировали остаточные следы взвешенных веществ природного происхождения. Для обследования были взяты пробы воды, однако проверка не показала гибели флоры и фауны.

Сообщения о загрязнении акватории Москвы-реки распространились 21 января. По словам очевидцев, в воду стекла неизвестная химическая жидкость, из-за которой образовалась густая белая пена.

Ранее сообщалось о старте искусственной аэрации на водоемах в Москве. Указывалось, что при температуре ниже минус 15 градусов аэрацию организовывают при помощи компрессорной установки и пневматического шланга. Мосводосток обслуживает 290 столичных прудов.

