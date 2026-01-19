Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 14:32

Город

Искусственная аэрация началась на водоемах в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали проводить искусственную аэрацию водоемов из-за прихода устойчивых холодов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Это необходимо для поддержания жизнедеятельности водных обитателей в зимний период. Работы продлятся до схода сплошного ледяного покрова весной. При образовании ледяного покрова толщиной более 10 сантиметров специалисты делают во льду лунки, чтобы воздух мог самостоятельно поступать под лед", – поясняется в сообщении.

При температуре ниже минус 15 градусов аэрацию организовывают при помощи компрессорной установки и пневматического шланга.

По словам начальника управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности ГУП "Мосводосток" Светланы Бутушиной, оборудование для аэрации специалисты подготовили перед зимой.

В рамках этого они проверили исправность и работоспособность компрессорных установок, обновили и отремонтировали аэрационные ящики и заточили ножи коловоротов. Также для аэрации подготовили свыше 300 специальных ящиков.

Мосводосток обслуживает 290 столичных прудов. Специалисты убирают водную гладь и прибрежную территорию, следят за чистотой воды и состоянием экосистемы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в этом году пройдет реабилитация Борисовского пруда на юге Москвы. В рамках работ планируется очистить четыре участка водоема от ила общим объемом более 20 тысяч кубометров. Мероприятия проведут с использованием плавающего земснаряда без осушения водоема.

Новости Москвы: Шибаевский пруд преобразят в Кузьминках

Читайте также


город

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика