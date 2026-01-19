Искусственная аэрация началась на водоемах в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали проводить искусственную аэрацию водоемов из-за прихода устойчивых холодов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Это необходимо для поддержания жизнедеятельности водных обитателей в зимний период. Работы продлятся до схода сплошного ледяного покрова весной. При образовании ледяного покрова толщиной более 10 сантиметров специалисты делают во льду лунки, чтобы воздух мог самостоятельно поступать под лед", – поясняется в сообщении.

При температуре ниже минус 15 градусов аэрацию организовывают при помощи компрессорной установки и пневматического шланга.

По словам начальника управления планирования, контроля и анализа эксплуатационной деятельности ГУП "Мосводосток" Светланы Бутушиной, оборудование для аэрации специалисты подготовили перед зимой.

В рамках этого они проверили исправность и работоспособность компрессорных установок, обновили и отремонтировали аэрационные ящики и заточили ножи коловоротов. Также для аэрации подготовили свыше 300 специальных ящиков.

Мосводосток обслуживает 290 столичных прудов. Специалисты убирают водную гладь и прибрежную территорию, следят за чистотой воды и состоянием экосистемы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в этом году пройдет реабилитация Борисовского пруда на юге Москвы. В рамках работ планируется очистить четыре участка водоема от ила общим объемом более 20 тысяч кубометров. Мероприятия проведут с использованием плавающего земснаряда без осушения водоема.

