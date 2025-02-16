Мужчина погиб при возгорании строительной бытовки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Строительная бытовка загорелась на территории стройполщадки на Перовском шоссе. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее возгорание произошло в 37-этажном строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже пожар удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.