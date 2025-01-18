Дептранс: средняя длина поездки на каршеринге в Москве в 2024 году выросла на 10%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя длина поездки на каршеринге в Москве в 2024 году выросла на 10% в сравнении с показателями 2023 года. Она составила 21,4 километра, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

По данным ведомства, развитие сервисов каршеринга позволило добиться того, что более 100 тысяч личных автомобилей ежедневно остаются на своих парковочных местах.

В общей сложности в течение 2024 года пользователи каршеринга в Москве проехали 312 миллионов километров. Этот показатель на 10% превысил итоги 2023 года.

При этом в московском парке каршеринга насчитывается 40 тысяч машин, хотя такой показатель планировался только на 2030 год. Этого удалось достичь благодаря совместной работе правительства Москвы, ГАИ и компаний-операторов. В аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и автомобили отечественного производства.