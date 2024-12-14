Ликсутов: в столичном парке каршеринга насчитывается 40 тысяч машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском парке каршеринга насчитывается 40 тысяч машин, хотя такой показатель планировался только на 2030 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Уточняется, что такой показатель достигли благодаря совместной работе правительства Москвы, ГАИ и компаний-операторов. При этом число ДТП сократилось на 17% за 11 месяцев, число погибших также уменьшилось на 47%, раненых – на 19%.

К услугам водителей добавили автомобили различной комплектации. Так, в аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и автомобили отечественного производства. Средний возраст машин – 1,5 года.

Ранее сообщалось, что столичные такси перевозят примерно столько же пассажиров, сколько и пригородные электрички. По словам Сергея Собянина, количество такси в городе будет расти.