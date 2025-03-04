Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 13:45

Город

Более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

Более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

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Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

В этом году проект "Зима в Москве" впервые объединил множество фестивалей и активностей по всему городу. За три месяца прошло более 53 тысяч мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству, Китайскому Новому году, Дню защитника Отечества и Масленице.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что город был украшен с особым стилем, а бизнес активно участвовал в оформлении витрин и фасадов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городвидеоИван Евдокимов
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