Более 53 тыс мероприятий прошло в рамках проекта "Зима в Москве"

В этом году проект "Зима в Москве" впервые объединил множество фестивалей и активностей по всему городу. За три месяца прошло более 53 тысяч мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству, Китайскому Новому году, Дню защитника Отечества и Масленице.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что город был украшен с особым стилем, а бизнес активно участвовал в оформлении витрин и фасадов.

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