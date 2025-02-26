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26 февраля, 07:15

Транспорт

В Москве ограничат скорость курьеров на электросамокатах и велосипедах

В Москве ограничат скорость курьеров на электросамокатах и велосипедах

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Столичных курьеров, использующих электровелосипеды и самокаты, обяжут строго соблюдать правила дорожного движения. В Мосгордуме предложили ввести серьезные наказания за превышение скорости и езду по пешеходным зонам.

С 1 мая 2025 года в Москве вступят в силу новые требования к транспорту курьеров. На каждом средстве индивидуальной мобильности должны быть установлены передние и задние тормоза, а максимальная скорость будет ограничена до 25 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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