Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 11:15

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Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

В Москве создадут производство дорожных знаков для повышения безопасности движения

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В столице начнут производить дорожные знаки. Они станут важной частью транспортной инфраструктуры и помогут повысить безопасность движения. Правительство Москвы планирует провести электронный конкурс для выбора инвестора. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Победитель конкурса обязуется за два года создать производство. Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда рублей. В свою очередь, город закупит у производителя 1,5 миллиона знаков и их компонентов в течение 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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