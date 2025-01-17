Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

В столице начнут производить дорожные знаки. Они станут важной частью транспортной инфраструктуры и помогут повысить безопасность движения. Правительство Москвы планирует провести электронный конкурс для выбора инвестора. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Победитель конкурса обязуется за два года создать производство. Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда рублей. В свою очередь, город закупит у производителя 1,5 миллиона знаков и их компонентов в течение 10 лет.

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