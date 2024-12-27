ЦБ РФ изменил систему расчета официального курса валют

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Центробанк России с 27 декабря станет устанавливать официальные курсы валют к рублю, основываясь на объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Соответствующее заявление пресс-служба регулятора опубликовала на сайте.

Если данные торгов недоступны, то курсы валют будут рассчитываться посредством кросс-курса. Новые правила в условиях расширения объемов внебиржевых операций позволят повысить репрезентативность официальных курсов, уточнили в ЦБ РФ.

В пресс-службе отметили, что Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости сможет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов, чтобы они были репрезентативны.

Ранее стало известно, что Центробанк возобновит регулярные операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила 9 января.

В период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025-го планируется покупка валюты на сумму 5,45 миллиарда рублей ежедневно. В связи с этим регулятор с 9 по 14 января будет продавать валюту в объеме 3,41 миллиарда рублей в день.