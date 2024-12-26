Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 10:31

Экономика

ЦБ возобновит операции на валютном рынке в январе 2025 года

Фото: 123RF/dobrydnev

Центральный банк России возобновит регулярные операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила 9 января 2025 года, сообщает регулятор на своем сайте.

В соответствии с информацией министерства финансов РФ, в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в рамках бюджетного правила планируется приобретение валюты на сумму 5,45 миллиарда рублей ежедневно. В связи с этим ЦБ в период с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день.

С 15 января по 30 июня Банк России будет проводить операции с иностранной валютой, ориентируясь на изменения в объеме регулярных операций, которые Минфин планирует проводить в рамках бюджетного правила. Объем этих операций будет корректироваться на 8,86 миллиарда рублей в день.

Центробанк отказался от операций на валютном рынке 28 ноября. Центробанк до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках "зеркаливания" регулярных операций российского Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение приняли для снижения волатильности финрынков.

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика