ЦБ возобновит операции на валютном рынке в январе 2025 года

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Центральный банк России возобновит регулярные операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила 9 января 2025 года, сообщает регулятор на своем сайте.

В соответствии с информацией министерства финансов РФ, в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в рамках бюджетного правила планируется приобретение валюты на сумму 5,45 миллиарда рублей ежедневно. В связи с этим ЦБ в период с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день.

С 15 января по 30 июня Банк России будет проводить операции с иностранной валютой, ориентируясь на изменения в объеме регулярных операций, которые Минфин планирует проводить в рамках бюджетного правила. Объем этих операций будет корректироваться на 8,86 миллиарда рублей в день.

Центробанк отказался от операций на валютном рынке 28 ноября. Центробанк до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках "зеркаливания" регулярных операций российского Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение приняли для снижения волатильности финрынков.