Набиуллина: ЦБ в феврале может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки

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Банк России в феврале может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Председатель Банка России заявила, что на заседании будет решаться вопрос: сохранять ли ключевую ставку на уровне 21% или повышать. По ее словам, это будет зависеть от того, хватит ли того уровня ужесточения денежно-кредитных условий. Если масштаб перегрева спроса не будет уменьшаться, а кредитование будет расширяться, то, по ее словам, ставка будет повышена.

Однако Набиуллина предупредила, что регулятору потребуется время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости.

"Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий", – уточнила руководитель ЦБ.

Кроме того, она отреагировала на критику, поступающую в адрес политики Центробанка РФ. Набиуллина отметила, что негативные комментарии поступают в большей степени тогда, когда ставка находится на высоком уровне, и в период ее повышения. Однако она напомнила, что регулятор принимает решение, исходя из своих оценок и прогнозов, а также на основе позиции банков и реального сектора экономики.

При этом глава ЦБ РФ отметила, что вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании немного снизилась.

20 декабря ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Банк России заявил, что произошло серьезное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало решение о повышении ключевой ставки, принятое в октябре.

Регулятор отметил, что сильный рост процентных ставок для конечных заемщиков и снижение кредитной активности поспособствовали формированию предпосылок для возобновления процесса дезинфляции, несмотря на рост цен и высокий внутренний спрос. При этом годовая инфляция на данный момент увеличилась до 9,5%.

Между тем снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

