ВС РФ предложил взыскивать небольшие долги по кредитам без суда

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Председатель Верховного суда России Ирина Подносова предложила ввести механизм взыскания небольших долгов по кредитам во внесудебном порядке. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании Совета судей РФ.

По словам Подносовой, кабмин РФ подготовил законодательную инициативу о внесудебном взыскании с физлиц задолженностей. В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится подобный проект, касающийся жилищно-коммунального хозяйства.

"В рамках дальнейшей работы по развитию внесудебных процедур предлагаю обсудить возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке", – цитирует главу Верховного суда ТАСС.

Подносова подчеркнула, что подобные функции могли бы быть переданы уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.

Прошедшим летом депутаты ГД подготовили для внесения законопроект о взыскании долгов по ЖКХ через нотариусов. Как говорилось в документе, проблема неплатежей всегда была болезненной для предприятий ЖКХ. На данный момент это особенно актуально из-за изменения системы финансирования, которое сопровождается повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки.

