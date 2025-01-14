В Центробанке опровергли слухи о заморозке вкладов

В Центробанке назвали "вредным мифом" слухи о заморозке банковских вкладов. Такие действия противоречили бы правам граждан и компаний, а также подорвали бы основы банковской системы.

Как подчеркнули в Центробанке, заморозка вкладов лишила бы систему доверия, что негативно сказалось бы на кредитовании и экономике в целом. Кроме того, этот шаг оказался бы неэффективным в борьбе с инфляцией – граждане начали бы вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования, что только ускорило бы рост цен.

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