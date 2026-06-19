Ушаков заявил, что Путин пока не планирует звонить Мадьяру

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Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Вместе с тем Россия и Венгрия продолжают осуществлять необходимые контакты, добавил чиновник.

"Конечно есть (контакты. – Прим. ред.), у нас работает посольство в Будапеште, у них – посольство в Москве. Постоянно контакты проходят", – цитирует Ушакова РИА Новости.

Ранее в Кремле позитивно отреагировали на первую внешнеполитическую инициативу нового венгерского премьера, который объявил, что страна не будет снабжать Украину оружием и военной техникой.

Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала хорошими перспективы для сотрудничества Москвы и Будапешта в различных областях.