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19 июня, 09:08

Общество

Потепление придет в Москву 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Потепление начнется в Москве в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, 19 июня на погоду в столице будет влиять периферия циклона, уходящего на северо-восток европейской части России.

"При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температурный фон подрастет и вернется в зону 20-градусных отметок", – отметил специалист.

Он добавил, что температура воздуха в городе составит 19–21 градус, по области – 18–23 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости, потепление продолжится в выходные, и уже в субботу в столицу придет "красное лето".

"В ночь на субботу (20 июня 2026 года. – Прим. ред.) и в утренние часы пройдет вторичный холодный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем, минимальная температура воздуха – плюс 10–13 градусов, а вот днем, на фоне роста атмосферного давления, постепенно распогодится, на термометре – вполне комфортные плюс 18–21 (градус. – Прим. ред.)", – сказал он.

Тишковец уточнил, что северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. В ночь на 21 июня температура воздуха в городе окажется в пределах 10–13 градусов, а днем – в пределах 22–25 градусов.

Ранее метеоролог Анатолий Цыганков заявил, что жара вернется в столицу не раньше июля. Похолодание в городе вызвал циклон, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Тепло "пытается пробиваться с юго-запада, но делает это крайне медленно", подчеркнул специалист.

Ученые заявили, что изменение климата приведет к паводкам на Москве-реке

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