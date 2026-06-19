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19 июня, 08:30

Транспорт

Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения вечером 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальные затруднения движения возможны в Москве вечером 19 июня. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям напомнили, что пятница является коротким рабочим днем, поэтому примерно в 16:00 начнется вечерний разъезд. Интенсивное движение прогнозируется в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Кроме того, автомобилистов предупредили о небольшом дожде, который ожидается в некоторых районах Москвы в течение дня. Именно поэтому водителей попросили заранее планировать маршруты, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

"Желаем всем безопасных поездок и хорошего дня!" – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили 70 решений по улучшению маршрутов на северо-востоке Москвы. Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, 7 дополнительных полос движения и многое другое.

Все решения принимаются после детального анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей. У специалистов в планах на текущий год переразметить ряд дорожных участков, в том числе в районе пересечения улицы Декабристов с улицей Мусоргского, а также в Огородном проезде у пересечения с улицей Руставели. Это увеличит их пропускную способность.

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