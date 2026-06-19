Аргентинская телеведущая извинилась за ложное заявление о смерти отца Месси

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья попросила прощения у семьи игрока сборной Аргентины Лионеля Месси за распространение фейка о смерти отца футболиста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию журналистки в соцсетях.

В начале этого года стало известно, что у отца Месси возникли серьезные проблемы со здоровьем, поэтому ему понадобилась консультация с американскими и аргентинскими специалистами для подтверждения диагноза.

18 июня Пенья в эфире YouTube-канала Luzu TV сообщила, что отец Месси умер. После этого в семье футболиста заявили, что отец игрока находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты. Они также осудили спекуляции вокруг состояния здоровья мужчины и попросили не доверять СМИ по этому поводу.

Телеведущая призналась, что ей стыдно из-за причинения боли семье Месси. Она заявила, что фейковые сведения ей передали ​​во время прямого эфира продюсеры шоу, которые назвали информацию о смерти отца аргентинского футболиста проверенной. Пенья поверила этому.

"Я беру на себя ответственность, и именно поэтому я решила уйти и прекратить свое участие в Luzu. Еще раз от всего сердца извиняюсь, я была неправа", – добавила телеведущая.

Ранее Месси заявил, что расплакался после первого гола на ЧМ-2026 из-за трудных дней перед матчем первого тура группового этапа. Он забил три мяча в ворота сборной Алжира. Благодаря этому аргентинская команда одержала победу, которая стала для футболиста 17-й в истории чемпионатов мира.

По словам спортсмена, его слезы после первого гола на ЧМ-2026 не были связаны со спортом. Аргентинец поблагодарил товарищей по команде и тренерский штаб, которые всегда были рядом с ним и придавали ему сил.

