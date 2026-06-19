Улица Капотня вновь открыта для движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Улица Капотня вновь открыта для движения. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение автомобилей было ограничено на нескольких улицах на юго-востоке столицы 18 июня на фоне атаки БПЛА на столичный регион. Всего на подлете к Москве было сбито свыше 190 беспилотников. Эта атака стала самой масштабной за последние два года.

Ограничения были введены в обоих направлениях на Новорязанском шоссе до Каширского шоссе по МКАД, напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе, на Чагинской улице, улице Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД и улице Капотня на участке от Верхних Полей до МКАД.

Кроме того, были перекрыты внутренняя сторона МКАД в районе улицы Молдагуловой, Новорязанского шоссе, а также внешняя сторона 19-го и 25-го километров МКАД, внутренняя сторона 11-го километра МКАД, Волгоградский проспект по направлению в область и Новорязанское шоссе по направлению в центр.

Также временно корректировались пути следования автобусов в районе Капотни. Меры коснулись маршрутов с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655 со стороны МКАДа и С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы.

Спустя время на юго-востоке Москвы постепенно начали снимать ограничения движения транспорта. В частности, движение открыли на улице Верхние Поля в оба направления, Чагинской улице, участке улицы Капотни от МКАД до 1-го Капотнинского проезда, на съездах с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра.

Помимо этого, движение транспорта было восстановлено на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область, на Новорязанском шоссе по направлению в центр и на внутренней стороне 11-го километра МКАД.

