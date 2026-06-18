Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 08:57

Транспорт

Движение транспорта восстановлено на ряде улиц на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта восстановлено на ряде улиц на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Проезд вновь открыт:

  • на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой;
  • на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168;
  • на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольной;
  • на внутренней стороне 11-го километра МКАД.

Тем не менее ограничения сохраняются еще на нескольких участках. В частности, водители не могут проехать по улицам Чагинской, Верхние Поля и Капотне. Более того, ограничения затронули внутреннюю сторону МКАД в районе Новорязанского шоссе, внешнюю сторону 19-го километра МКАД, внешнюю сторону 25-го километра МКАД.

Кроме того, изменились маршруты автобусов в районе Капотни. Меры коснулись автобусов с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655 со стороны МКАДа и С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы.

Читайте также


транспортдорогигород

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика