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18 июня, 09:26

Транспорт

Маршруты автобусов временно изменили в районе Капотня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы в районе Капотня будут временно следовать по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в мессенджере MAX.

Маршруты изменили следующие автобусы:

  • 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте;
  • с394 идут по МКАД с разворотом на 15 километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля;
  • с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк;
  • 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе;
  • 739в разворачиваются на улице Энергетиков.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей. По возможности москвичей и гостей столицы призвали пользоваться ближайшими станциями метро – Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской линиями.

Изменение работы транспорта действует на фоне атаки вражеских дронов на Москву, которая началась в ночь на четверг, 18 июня. По последний данным, средства ПВО ликвидировали более 190 БПЛА. Однако беспилотники смогли достичь Московского НПЗ, экстренные службы устраняют последствия ЧП.

Из-за этого автомобильное движение ограничили на нескольких улицах на юго-востоке столицы и на ряде участков МКАД. Однако позже в Дептрансе заявили о частичном снятии перекрытий.

В частности, можно вновь передвигаться по внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, по Волгоградскому проспекту по направлению в область, по Новорязанскому шоссе по направлению в центр. Также восстановлено движение в районе дома 56 по улице Привольной и на внутренней стороне 11-го километра МКАД.

В Капотне изменены маршруты 18 автобусов

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