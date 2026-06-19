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19 июня, 08:22

Общество

В Госдуме предложили установить федеральный стандарт оплаты труда медиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением установить на федеральном уровне минимальный гарантированный уровень оплаты труда для среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как сообщил депутат, одной из главных проблем системы здравоохранения остается существенная разница в зарплатах медработников между регионами, что создает неравные условия труда для специалистов.

В обращении предлагается закрепить федеральный стандарт, согласно которому зарплата среднего и младшего медперсонала должна составлять не менее 150% средней заработной платы по региону.

По словам Миронова, сотрудники медучреждений в менее обеспеченных субъектах оказываются в невыгодном положении как по сравнению с коллегами из других регионов, так и относительно работников других отраслей внутри своего региона. По мнению парламентария, единая федеральная планка могла бы помочь сократить этот разрыв.

Ранее Владимир Путин заявлял, что за 5 лет зарплаты в РФ выросли на 30% в реальном выражении. Кроме того, президент сообщил о досрочном выполнении в стране задачи по уменьшению числа человек, живущих за чертой бедности. Он напомнил, что РФ должна снизить число таких граждан до 7% к 2030 году, но этого удалось достичь уже в 2025-м.

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