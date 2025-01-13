Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 18:15

Экономика

В ЦБ РФ назвали возможную заморозку вкладов абсурдной идеей

В ЦБ РФ назвали возможную заморозку вкладов абсурдной идеей

Российский фонд прямых инвестиций планирует запустить 16 новых проектов

"Время новых": мебель Core Objects

Количество банкротов в России продолжает расти

"Деньги 24. Итоги": новая шкала НДФЛ заработала в России

В России заработала прогрессивная шкала НДФЛ

"Деньги 24": что ждет рынок недвижимости Москвы в 2025 году

"Деньги 24": что будет с ценами на жилье в Москве в 2025 году

Новости часа: проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс столичных брендов

Эксперты рассказали, как новый ипотечный стандарт защитит заемщиков от рисков

В Центробанке России назвали обсуждения возможной заморозки вкладов абсурдной идеей и объяснили, почему это невозможно. Как отметил регулятор, такое грубое нарушение приведет к тому, что люди перестанут доверять банкам и вкладывать в них деньги. Затем это подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

Для борьбы с инфляцией заморозка депозитов не подходит. В таком случае люди начнут скупать квартиры, технику и другие товары, что только ускорит рост цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика