В ЦБ РФ назвали возможную заморозку вкладов абсурдной идеей

В Центробанке России назвали обсуждения возможной заморозки вкладов абсурдной идеей и объяснили, почему это невозможно. Как отметил регулятор, такое грубое нарушение приведет к тому, что люди перестанут доверять банкам и вкладывать в них деньги. Затем это подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

Для борьбы с инфляцией заморозка депозитов не подходит. В таком случае люди начнут скупать квартиры, технику и другие товары, что только ускорит рост цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.