Собянин: город помогает предпринимателям бесплатно продвигать свои товары

Проект "Сделано в Москве" уже объединяет более шести с половиной тысяч локальных брендов. В 2024 году участники продали товаров на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Как отметил Сергей Собянин, город предоставляет бесплатные инструменты для продвижения продукции. На платформе проекта представлено более 32 тысяч товаров, которые реализуются на трех крупных российских маркетплейсах.

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