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Новости

10 января, 07:45

Новости

Собянин: город помогает предпринимателям бесплатно продвигать свои товары

Собянин: город помогает предпринимателям бесплатно продвигать свои товары

Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Новости часа: Собянин рассказал, как офсеты помогают обеспечивать молочные кухни Москвы

Новости часа: еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

Новости часа: более 110 сервисов было запущено и модернизировано на портале mos.ru

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: в Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Новости часа: в Москве построили более 40 новых школ и детских садов за год

Проект "Сделано в Москве" уже объединяет более шести с половиной тысяч локальных брендов. В 2024 году участники продали товаров на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Как отметил Сергей Собянин, город предоставляет бесплатные инструменты для продвижения продукции. На платформе проекта представлено более 32 тысяч товаров, которые реализуются на трех крупных российских маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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