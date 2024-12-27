Сергей Собянин рассказал о развитии бизнеса в домах по программе реновации

На первых этажах домов, построенных по программе реновации, активно развивается малый и средний бизнес. По словам Сергея Собянина, уже открыто свыше 700 магазинов, аптек, кафе и образовательных центров. В таких помещениях трудятся сотни человек, многие из которых работают в шаговой доступности от дома.

На проспекте Вернадского, например, работает детский образовательный центр, где дети занимаются творчеством, нейрогимнастикой и спортом. А на Туристской улице недавно открыли школу танцев с просторными залами, куда местные жители приходят ежедневно.

Помещения на первых этажах используются не только для образовательных и культурных целей, но и для цветочных салонов, медицинских центров и кафе. В цветочном салоне на проспекте Вернадского флористы уже знают предпочтения постоянных клиентов.

К 2032 году, когда программа реновации завершится, в Москве будет создано более 200 тысяч рабочих мест. Город расселит свыше 5 тысяч старых домов, а новые жилые комплексы станут не только комфортным жильем, но и центрами развития городской экономики.

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