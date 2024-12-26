Спасатель Моренков: застрявшим зимой на балконе нужно обращаться к прохожим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Если балконная дверь закрылась, не стоит поддаваться панике, отметил командир отделения пожарно-спасательного отряда № 215 в Москве Владислав Моренков. Он дал несколько советов о том, как выбраться из этой западни.

"Летом можно попробовать открыть дверь самостоятельно с помощью подсобных инструментов. Если это сделать не получается, нужно вызвать специалистов, позвонив по единому номеру экстренных служб 112, или привлечь внимание прохожих или соседей. Зимой лучше не тратить время на самостоятельные попытки выбраться", – передает РИА Недвижимость его слова.

В холодное время года есть риск получить переохлаждение, поэтому спасателей нужно вызывать как можно скорее, добавил эксперт. Оперативные действия также требуются, если в квартире остался ребенок. При лучшем раскладе у человека будет с собой телефон, если нет, следует обратить на себя внимание людей на улице, резюмировал Моренков.

Ранее в МЧС России напомнили о запрете запускать фейерверки с балконов, лоджий и крыш. Кроме того, не следует делать этого возле жилых домов, поскольку изделия могут попасть в окно или форточку.

Также нельзя применять пиротехнику и в местах скопления людей.

