Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В преддверии новогодних праздников россиянам напомнили о запрете запускать фейерверки возле жилых домов, с крыш и балконов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку", – отметили в ведомстве.

Также спасатели предупреждают, что не следует применять пиротехнику в местах скопления людей.

В министерстве обратили внимание, что нарушителей могут обязать выплатить штраф. Административное наказание может быть назначено и за нарушение порядка реализации и маркировки продукции.

В МЧС уточнили, что до 15 тысяч рублей грозит за несоблюдение правил противопожарного режима, при этом должностным лицам могут назначить до 30 тысяч рублей, предпринимателям – до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 400 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме выступили за ограничение использования бенгальских огней, а также запрет на их продажу для несовершеннолетних. Такую инициативу озвучил депутат Сергей Гаврилов. По его словам, опасность подобных новогодних атрибутов заключается не только в рисках обжечься или устроить пожар. Для здоровья также вредны продукты их горения, добавил он.

Говоря об инициативе, он также обратил внимание, как некоторые поджигают бенгальские огни за столом. В таком случае продукты неполного сгорания попадают на блюда, которые после употребляются россиянами.



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