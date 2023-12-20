В ГД предложили запретить продажу бенгальских огней детям

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий аргументировал инициативу тем, что опасность бенгальских огней заключается не только в ожогах или пожаре, но и в выделяющихся продуктах горения. Они, попадая в дыхательные пути, могут накапливаться в организме.

"Лучше не продавать пиротехнические изделия детям и все-таки запретить использовать изделия, содержащие пиротехнические горючие легковоспламеняющиеся компоненты дома, на лоджии и вблизи жилых домов", – отметил депутат.

Говоря об инициативе, Гаврилов также обратил внимание, как некоторые поджигают бенгальские огни за столом. В таком случае продукты неполного сгорания попадают на блюда, которые после употребляются россиянами.

В заключение он напомнил, что в советские времена бенгальские огни иногда зажигали на улицах. В квартирах же изредка использовались хлопушки с конфетти.

До этого эксперт по строительным материалам Федор Васильев посоветовал покупателям при выборе елочных игрушек обратить внимание на их качество и запах.

Он рекомендовал не покупать игрушки из стекла, если в доме есть дети или домашние животные. Вместо этого лучше выбрать изделия из пластика, чтобы не допустить возможных травм, добавил он.



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