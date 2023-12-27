Эксперт призвал не покупать фейерверки рядом с метро и в подземных переходах

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Фейерверки к предстоящим праздникам следует покупать в специализированных магазинах и никогда не приобретать их на распродажах рядом с метро или в подземных переходах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по выживанию Михаила Макеева.

Он уточнил, что при выборе пиротехники необходимо обратить внимание на условия хранения, так как они влияют на работоспособность и безопасность.

"По крайней мере видно, откуда фейерверк достается. Условия хранения влияют на работоспособность и безопасность эксплуатации", – отметил Макеев.

Ранее эксперт рассказал, что праздничные салюты следует запускать на открытой площадке и вдали от домов. Это связано с тем, что пиротехника может попасть в окно, спровоцировав пожар. После поджога необходимо отойти на безопасное расстояние, добавил Макеев.

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