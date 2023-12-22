Фейерверки и скучные передачи больше всего раздражают россиян в новогоднюю ночь

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Фейерверки, петарды и шум от них, а также скучные передачи больше всего раздражают россиян в новогоднюю ночь. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, в котором поучаствовали 1,6 тысячи активных граждан со всей страны, передает RT.

Так, 19% респондентов заявили, что салюты и шум от них больше всего раздражают во время праздника. Еще 10% пожаловались, что в ночь на 1 января по телевизору не показывают ничего нового. Столько же указали на дискомфорт от большого количества нетрезвых людей.

По данным исследования, 3% россиян не нравится, что застолье приводит к перееданию, 3% испытывают недосып, еще 3% грустят, что новогодняя ночь проходит быстро. Также 2% опрошенных сказали, что не любят в праздник пребывать в одиночестве, еще 1% не понимают общей одержимости празднованием Нового года.

Как отметили аналитики, к другим раздражающим факторам (17%) граждане отнесли: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваных гостей, мытье посуды, плохую погоду или настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе, суету и родственников.

В заключение эксперты добавили, что 27% россиян ничего не раздражает в новогоднюю ночь.

В свою очередь, юрист Илья Русяев рассказал, что при покупке фейерверков нужно сохранять чеки для вероятного возврата денег, если товар окажется бракованным. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, не будет лишним и наличие фото или видео с неудачным запуском. Однако необходимо соблюдать технику безопасности: не подходить к бракованному изделию последующие пять минут, после чего несработавший экземпляр нужно погрузить в воду на несколько часов, чтобы избежать внезапного залпа, уточнил юрист.

После со всеми материалами Русяев посоветовал обратиться в магазин, где был куплен фейерверк, для возврата денег. Покупателю нужно будет написать претензию в произвольной форме, указав все детали и сославшись на соответствующие нормы законодательства о защите прав потребителей, указал эксперт.

Он отметил, что, согласно пункту 1 статьи 18 закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", покупатель в случае обнаружения недостатков в товаре вправе по своему выбору потребовать замены товара, соразмерного уменьшения покупной цены или возврата уплаченных денежных средств. Русяев подчеркнул, что в соответствии со статьей 22 закона требования об обмене либо о возврате товара подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующей претензии.

В самой претензии специалист рекомендует сделать упор, что бракованный товар был куплен именно в фирменном или специализированном магазине, были сохранены чеки, упаковки и другие относящиеся к товару документы. Кроме того, нужно приложить фото или видео, а также указать способ возврата денег, добавил эксперт.

В заключение он сказал, что в случае отказа или игнорирования претензий следует сразу обратиться в Роспотребнадзор и Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. Если магазин не исполнит требования ведомства, можно подать в суд, где, при наличии всех доказательств, высока вероятность выиграть дело, подытожил Русяев.

Ранее сообщалось, что в Москве не планируют запускать фейерверки в Новый год и на Рождество. Помимо этого, в прошлом году в городе также не было салютов на Новый год, поскольку так решили москвичи, указав свою позицию в голосовании на портале "Активный гражданин".

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