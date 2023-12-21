В ГД предложили запретить новогодние фейерверки возле жилых домов и общественных мест

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутаты Госдумы предложили запретить запуск новогодних салютов в общественных местах и возле жилых домов, пишет РИА Новости.

Также парламентарии считают правильным полностью запретить запуск фейерверков в районах, прилегающих к Украине.

"Жителям должно быть спокойно", – отметила депутат от "Единой России" Тамара Фролова.

По мнению представителя ЛДПР, председателя комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, салюты нужно запретить не только в отдельных регионах России, но и в Москве. По словам других депутатов, для запуска пиротехники нужны специальные площадки с постоянным дежурством и обеспечением безопасности.

Они уточнили, что подобные места уже есть в некоторых крупных городах, но практику нужно распространить на всю территорию страны. По мнению Фроловой это позволит каждому салюту приносить радость.

"Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо", – заключила она.

До этого первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев обратился к Сергею Собянину с предложением отказаться от салютов в новогоднюю ночь в столице. Он считает, что сэкономленные средства можно будет направить на нужды фронта.

По словам парламентария, многие регионы страны уже приняли аналогичное решение. По мнению Гусева, проводить праздники и пускать фейерверки "весьма странно" в условиях, когда подразделения российских войск "держат мир на своих плечах на фронте".

Сотрудники МЧС провели беседы о безопасности в столичных школах