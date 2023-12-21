Салютов в новогоднюю ночь в Москве не будет – СМИ

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В Москве не планируют запускать фейерверки в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в 2022 году в столице также не запускали салюты в честь Нового года. Тогда соответствующее решение приняли после голосования в проекте "Активный гражданин", где подобное мнение высказали примерно 300 тысяч человек.

Ранее первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев обратился к Сергею Собянину с предложением отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве. Он считает, что сэкономленные средства лучше будет направить на нужды фронта. При этом парламентарий указал на то, что многие регионы страны уже приняли аналогичное решение.



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