Собянин: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на помощь военным и их семьям

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Власти столицы направят доходы от новогодних мероприятий на поддержку военнослужащих и их семьям. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".

Мэр столицы заявил, что город отказался от салютов, крупных концертов на улицах, но и без этого москвичи смогут встретить полноценный Новый год. Доходы от мероприятий направят в поддержку не только военнослужащим и их родственникам, но и на восстановление присоединенных территорий.

Собянин заверил, что доходы от новогодних гуляний превысят экономию на празднике. По словам мэра, для реализации мероприятий будут участвовать представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, сами участники СВО поддержали проведение праздника и новогодних елок.

"В такой Новый год не надо забывать о семьях военнослужащих, об их детях, тех, кто работает на оборонных предприятиях, не надо забывать о том, что наши ребята рискуют жизнью на передовой. Конечно, ничего этого не надо забывать, и праздник должен быть посвящен в первую очередь им. Но праздник должен быть праздником", – заявил Собянин.

Градоначальник попросил жителей столицы не терять благородные человеческие чувства – товарищество, желание помочь, ощущение долга и любви к своей стране.

Формат празднования Нового года был выбран москвичами в рамках голосования на "Активном гражданине". По итогам более 80% жителей столицы высказались в пользу проведения гуляний. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных мероприятий.

Москвичам рассказали, в каком формате пройдет празднование Нового года

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