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12 декабря, 16:04

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Эксперт призвал не запускать фейерверки с балконов

Эксперт назвал главные правила пожарной безопасности перед Новым годом

Фото: depositphotos/jeka2009

Грамотное использование фейерверков и гирлянд поможет избежать пожара перед Новым годом. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Денис фон Мекк.

Специалист призвал помнить, что пиротехника является очень опасным изделием. Перед их запуском он посоветовал обязательно изучить инструкцию. Также применять фейерверки следует только взрослым, находящимся в трезвом состоянии.

"Нужно выбирать разумное место для их применения: тут нет универсальной рекомендации, так как все фейерверки очень разной мощности и дальности. Взрослый человек должен трезво оценить, где это можно делать без ущерба для себя и других. И, конечно, не позволять детям запускать пиротехнику даже под присмотром, чтобы не жалеть всю оставшуюся жизнь", – указал эксперт.

Нельзя запускать фейерверки из окон и балконов, так как это может привести к пожару.
Денис фон Мекк
эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы

Опасность могут представлять и новогодние гирлянды. Чтобы убедиться в их качестве, перед покупкой специалист посоветовал проверить наличие у изделия сертификата.

"Кроме того, лучше не использовать разветвители. Если потребителей энергии много и все их включить в одну розетку, может быть перегрев проводки и воспламенение", – предупредил фон Мекк.

Специалист также порекомендовал выключать гирлянды на ночь и в то время, когда никого нет дома.
Ранее россиянам рассказали, как безопасно хранить фейерверки дома. Рекомендуется держать пиротехнику в сухом, темном помещении, куда не проникают прямые солнечные лучи. Также размещать изделие лучше вдали от батареи.

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Медведева Светлана

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