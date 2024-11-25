Эксперт Воронова рассказала, когда покупать натуральную ель к Новому году

25 ноября, 18:58Общество
Фото: Москва 24/Максим Денисов
Покупать натуральную ель лучше всего за несколько дней до Нового года, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, хвойные плохо переносят отопление и сухой воздух в домах.
"Если ель будет стоять в городской квартире, лучше купить ее за несколько дней до праздника, чтобы она максимально сохранилась", – указала эксперт.
В целом для того, чтобы ель простояла дольше, специалист порекомендовала размещать дерево в центре комнаты или у стены, где нет отопительных приборов.
Воронова уточнила, что в таких условиях ель проживет до месяца.
Тем, кто имеет свой сад и хочет посадить ель в будущем, Воронова посоветовала купить дерево в горшке. Его нужно поливать по мере засыхания почвы и опрыскивать дважды в день.
Уже в начале апреля дерево можно будет посадить в саду, заключила эксперт.
Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что у некоторых людей может развиться аллергия на настоящую ель, в частности на пыльцу хвойных деревьев, смолу, древесину и древесный сок. Она проявляется кашлем, насморком, зудом в глазах, першением в горле и высыпаниями на коже. В отличие от простуды аллергия не сопровождается повышением температуры.