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25 ноября, 18:58

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Эксперт Воронова рассказала, когда покупать натуральную ель к Новому году

Эксперт рассказала, когда покупать натуральную ель к Новому году

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Покупать натуральную ель лучше всего за несколько дней до Нового года, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, хвойные плохо переносят отопление и сухой воздух в домах.

"Если ель будет стоять в городской квартире, лучше купить ее за несколько дней до праздника, чтобы она максимально сохранилась", – указала эксперт.

В целом для того, чтобы ель простояла дольше, специалист порекомендовала размещать дерево в центре комнаты или у стены, где нет отопительных приборов.

Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево – опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Воронова уточнила, что в таких условиях ель проживет до месяца.

Тем, кто имеет свой сад и хочет посадить ель в будущем, Воронова посоветовала купить дерево в горшке. Его нужно поливать по мере засыхания почвы и опрыскивать дважды в день.

После того как пройдет праздник и мы уберем все с елки, лучше переставить ее на балкон, лучше не застекленный. Там более подходящая для нее температура. Ель уже можно не поливать, потому что могут сгнить корни.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Уже в начале апреля дерево можно будет посадить в саду, заключила эксперт.

Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что у некоторых людей может развиться аллергия на настоящую ель, в частности на пыльцу хвойных деревьев, смолу, древесину и древесный сок. Она проявляется кашлем, насморком, зудом в глазах, першением в горле и высыпаниями на коже. В отличие от простуды аллергия не сопровождается повышением температуры.

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