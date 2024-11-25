Эксперт Воронова рассказала, когда покупать натуральную ель к Новому году

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Покупать натуральную ель лучше всего за несколько дней до Нового года, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, хвойные плохо переносят отопление и сухой воздух в домах.

"Если ель будет стоять в городской квартире, лучше купить ее за несколько дней до праздника, чтобы она максимально сохранилась", – указала эксперт.

В целом для того, чтобы ель простояла дольше, специалист порекомендовала размещать дерево в центре комнаты или у стены, где нет отопительных приборов.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево – опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды.

Воронова уточнила, что в таких условиях ель проживет до месяца.

Тем, кто имеет свой сад и хочет посадить ель в будущем, Воронова посоветовала купить дерево в горшке. Его нужно поливать по мере засыхания почвы и опрыскивать дважды в день.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России После того как пройдет праздник и мы уберем все с елки, лучше переставить ее на балкон, лучше не застекленный. Там более подходящая для нее температура. Ель уже можно не поливать, потому что могут сгнить корни.

Уже в начале апреля дерево можно будет посадить в саду, заключила эксперт.

Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что у некоторых людей может развиться аллергия на настоящую ель, в частности на пыльцу хвойных деревьев, смолу, древесину и древесный сок. Она проявляется кашлем, насморком, зудом в глазах, першением в горле и высыпаниями на коже. В отличие от простуды аллергия не сопровождается повышением температуры.