Эксперт Абрамович рассказал, как безопасно хранить фейерверки дома

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При выборе фейерверка следует обращать внимание на внешний вид товара, срок годности и наличие сертификата от производителя. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Северо-Западной независимой пиротехнической лаборатории Игорь Абрамович.

По его словам, изделие не должно быть помятым, иметь какие-либо повреждения и разрывы.

"Кроме того, если из фейерверка что-то высыпается, существует вероятность отказа или даже разрыва пиротехники в процессе срабатывания", – предупредил эксперт.

Кроме того, перед покупкой нужно убедиться, что у товара есть сертификат – его можно попросить у продавца.



Игорь Абрамович генеральный директор Северо-Западной независимой пиротехнической лаборатории Процесс сертификации включает в себя испытания, где определяется радиус опасной зоны, устойчивость к ударам, транспортировке и так далее. Соответственно, несертифицированные изделия не испытаны и опасны.

Помимо прочего, важно обращать внимание и на срок годности продукции.

"Фейерверк с истекшим сроком годности имеет право просто не сработать, могут быть меньшие высоты. Но теоретически изделие может и взорваться", – предостерег Абрамович.

Приобретать пиротехнику можно в специализированных магазинах и на новогодних распродажах в маркетах. Как правило, торговые сети работают с надежными, обычно крупными поставщиками и проверяют сертификаты и сроки годности.

"Отдельные люди, торгующие с прилавков, – это не очень надежно. Потому что происхождение изделия у них непонятно. Зачастую они бывают несертифицированы", – отметил специалист.



Игорь Абрамович генеральный директор Северо-Западной независимой пиротехнической лаборатории Дома пиротехнику нужно держать в сухом, темном помещении, изолированном от прямых солнечных лучей. В отапливаемой квартире хранить можно, это неопасно. Просто не надо размещать изделие у батареи.

В свою очередь, перед применением специалист посоветовал обязательно изучить инструкцию к фейерверку и следовать ей. Тогда запуск изделия будет максимально безопасным, заключил Абрамович.

Ранее в МЧС России напомнили, что фейерверки запрещено запускать с крыш, балконов и лоджий. Кроме того, не следует делать этого возле жилых домов, поскольку изделия могут попасть в окно или форточку. Также нельзя применять пиротехнику и в местах скопления людей.