Юрист рассказал, за что могут оштрафовать в Новый год

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Употребление алкогольных напитков в новогоднюю ночь может стать причиной правонарушения. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил юрист Владимир Комсолев.

"Конечно, праздники не обходятся без употребления спиртных напитков, и это может приводить к негативным последствиям. При алкогольном опьянении речь становится громкой, вы можете сорваться на крик или устроить потасовку с другими людьми", – сказал он.

В связи с этим, продолжил юрист, первое, за что могут оштрафовать, – мелкое хулиганство без причинения вреда или с причинением вреда имуществу (статья 20.1 КоАП РФ). Наказанием по ней является штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

Получить наказание в новогоднюю ночь также можно за нарушение правил при запуске петард и фейерверков. За это гражданину может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей.

К распространенным нарушениям при праздновании Нового года Комсолев также отнес громкую музыку, неосторожность при выгуле собак и распитие спиртного в общественных местах. За последнее правонарушение могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 000 рублей.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михнева назвала алкоголь самым токсичным продуктом. При употреблении таких напитков разрушаются клетки поджелудочной железы. В сочетании с жирной пищей употребление спиртосодержащих напитков может привести к развитию панкреатита или диабета.

